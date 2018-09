Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Autounfall im Hamburger Stadtteil Bramfeld sind am Samstagabend vier Menschen verletzt worden. Ein 35 Jahre alte Autofahrer war mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Seine beiden Mitfahrer und der Fahrer des anderes Autos wurden leicht verletzt. Alle vier Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher wurde ein Alkoholwert von 1,55 Promille festgestellt.