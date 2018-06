Hamburg (dpa/lno) - Mit einem Messer hat ein 29-Jähriger in einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Bahrenfeld einen 27 Jahre alten Mann am Montagabend lebensgefährlich verletzt. Der afghanische Tatverdächtige sei festgenommen worden, berichtete die Polizei am Dienstag. Der aus dem Irak stammende Verletzte befinde sich nach einer Notoperation nicht mehr in Lebensgefahr.

Die beiden Männer waren aus zunächst ungeklärter Ursache miteinander in Streit geraten, wie die Beamten weiter mitteilten. Der 29-Jährige habe plötzlich ein Messer gezogen und sein Opfer damit am Oberkörper verletzt. Anderen Flüchtlingen sei es gelungen, die Männer voneinander zu trennen, dem Angreifer das Messer wegzunehmen und die Polizei zu alarmieren.

Mitteilung