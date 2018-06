Hamburg (dpa/lno) - Claudius Michalak hat den Köhlbrandbrückenlauf in Hamburg gewonnen. Der Bad Segeberger legte am Tag der Deutschen Einheit die 12,3 Kilometer lange Strecke über die 53 Meter hohe Brücke im Hafen der Hansestadt in 40:52 Minuten zurück. Zweitbester Mann war Jordan Lennart vom Hamburger SV in 41:25. Schnellste Frau bei der siebten Auflage von Deutschlands größtem Brückenlauf war Mareike Bechtloff (ASV Erfurt) in 48:20 Minuten, gefolgt von Jana Baum (Hamburger Laufladen/49:04). Insgesamt hatten 6000 Teilnehmer gemeldet, die auf drei Läufe verteilt an den Start gegangen waren.

Veranstaltung