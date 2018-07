Hamburg (dpa/lno) - In einer psychiatrischen Klinik in Hamburg-Bergedorf ist am Mittwoch ein Polizist mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Daraufhin habe ein Beamter einen Schuss abgegeben, sagte eine Polizeisprecherin.

Ob der angegriffene Polizist schoss, konnte sie noch nicht sagen. Auch die Person mit dem Messer habe Verletzungen erlitten. In einer Polizeimitteilung hieß es, ein Patient des Krankenhauses und mindestens ein Polizeibeamter seien verletzt worden.

Die Beamten seien wegen einer "Bedrohungslage" in die Klinik des Bethesda-Krankenhauses gerufen worden, sagte die Sprecherin. Weitere Einzelheiten waren zunächst noch unklar. Eine Sprecherin des Krankenhauses konnte zunächst nichts zu dem Vorfall sagen.