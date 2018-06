Hamburg (dpa/lno) - Der Bund der Steuerzahler hat die Vergoldung einer Hauswand im Hamburger Stadtteil Veddel in seinem diesjährigen Schwarzbuch kritisiert. Der Verband bemängelte am Donnerstag in der Hansestadt bei der Vorstellung von fünf Fällen "öffentlicher Verschwendung", dass die Kulturbehörde 85 621,90 Euro für die Kunstaktion zur Verfügung gestellt habe. "Es ist ein eklatanter Fall von Verschwendung, wenn aus Steuergeldern finanziertes Blattgold an eine Hauswand geklebt wird", konstatierte der Steuerzahlerbund. Der Hamburger Künstler Boran Burchhardt hatte Mitte Juli sein umstrittenes Projekt "Veddel vergolden" beendet.

