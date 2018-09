Berlin/Hamburg (dpa/lno) - Die Zahl der Krankenhausärzte ist in den vergangenen 25 Jahren in Hamburg um 86 Prozent auf rund 5200 gestiegen. Bei den Pflegekräften gab es in diesem Zeitraum bis 2016 eine Zunahme um 1000 auf rund 9300. Auf diese aktuellen Daten des Statistischen Bundesamts machte die Deutsche Stiftung Patientenschutz aufmerksam.

Bundesweit stieg die Zahl der Krankenhausärzte seit 1991 um 66 Prozent auf rund 158 100. In diesem Zeitraum bis 2016 sank die Zahl der Pfleger hingegen auf rund 325 100 - rund 1000 weniger als 1991. "Die Schere zwischen Ärzten und Pflegekräften in Kliniken muss endlich kleiner werden", sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch der Deutschen Presse-Agentur. "Die Pflege fährt auf der letzten Rille."

Die Zahl der Patienten pro Jahr in den Kliniken stieg laut Statistischem Bundesamt seit 1991 von 14,6 Millionen auf 19,5 Millionen im vergangenen Jahr - ein Plus von 34 Prozent. Ein Krankenhausaufenthalt dauert durchschnittlich 7,3 Tage - seit 1991 hat sich die Verweildauer fast halbiert.

Statistisches Bundesamt: Gesundheit - Grunddaten der Krankenhäuser

Bundesgesundheitsministerium zu Krankenhausreform

Stiftung Patientenschutz zu Entwicklung der Ärzte und Fallzahlen

Stiftung Patientenschutz zu Entwicklung Pflegekräfte

Statistisches Bundesamt zu 20 Jahre Krankenhausstatistik

Experteninterview von Spiegel online zur Pflegemisere

DKG-Krankenhausstatistik

Krankenhausbarometer

Statistisches Bundesamt: Diagnosedaten der Patienten