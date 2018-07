Hamburg (dpa/lno) - Im kommenden Jahr feiert das Hamburger Thalia-Theater sein 175-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass gibt es am Sonntag das erste Bühnendinner des Thalia-Freundeskreises. Ensemblemitglieder wie Julian Greis, Sebastian Rudolph oder Maja Schöne bereichern den Abend mit einem Programm mit Episoden aus der aktuellen Spielzeit und nehmen mit den Gästen an den Tischen Platz. "Die Einnahmen des Abends kommen den Schauspielern und der liebevollen Wiederherstellung des Publikumsbereiches zugute", teilte das Theater mit. Intendant Joachim Lux wird den Gästen an diesem Abend erstmal von den großen Plänen berichten.

Das Thalia-Theater wurde am 9. November 1843 durch Chérie Maurice gegründet, der sein Haus nach der griechischen Muse der Komödiendichtung Thalia benannte. Wegen des Erfolges wurde 1912 ein größeres Theater am heutigen Gerhart-Hauptmann-Platz erbaut und von Leopold Jessner eröffnet. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Haus weitgehend zerstört, Ende der 1950er Jahre restauriert und im Dezember 1960 wiedereröffnet. Zu den Intendanten gehörten Willy Maertens, Boy Gobert, Jürgen Flimm und Ulrich Khuon. Seit Sommer 2009 wird das Theater, das mehrmals zum "Theater des Jahres" gewählt wurde, von Joachim Lux geleitet.

Thalia-Theater