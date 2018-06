Hamburg (dpa) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV will seine aufstrebenden Nachwuchskräfte möglichst langfristig an den Club binden. Wie die "Hamburger Morgenpost" (Dienstag) berichtete, soll der erst im Juni bis 2019 verlängerte Vertrag mit Jann-Fiete Arp zügig erneut ausgebaut werden.

"Wir sind gesprächsbereit, was seine Zukunft angeht", zitierte die Zeitung HSV-Sportchef Jens Todt: "Fiete entwickelt sich sehr gut, es macht Spaß, das zu sehen." Der 17 Jahre alte Arp hatte beim 0:0 gegen Werder Bremen als erster Spieler des Jahrgangs 2000 eine Bundesliga-Partie bestritten. Derzeit ist der Stürmer mit der deutschen U17-Auswahl bei der Weltmeisterschaft in Indien aktiv.

Laut "Hamburger Abendblatt" ist Todt auch bei Mittelfeld-Mann Tatsuya Ito, der gegen Bremen sein Startelf-Debüt in der Bundesliga gefeiert hatte, "in intensiven Vertragsgesprächen". Der Kontrakt des 20 Jahre alten Japaners läuft im Sommer 2018 aus. Gleiches gilt für die Verträge von Abwehrspieler Patric Pfeiffer (18) und Angreifer Törles Knöll (20). In den kommenden zwei Wochen sollen die Gespräche mit den Talenten und deren Beratern intensiviert werden.

Bericht Hamburger Abendblatt

Bericht Hamburger Morgenpost