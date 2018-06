Hamburg (dpa/lno) - Bei der Aufarbeitung des Vorgehens der Polizei bei den Ausschreitungen am Rande des G20-Gipfels in Hamburg setzt Innensenator Andy Grote (SPD) auf die Hilfe der mutmaßlich Geschädigten. Er appellierte an jene Menschen, die Anfang Juli mutmaßlich Opfer von Fehlverhalten von Polizisten wurden, sich zu melden, "weil wir einfach ohne die Aussagen der Geschädigten große Schwierigkeiten haben, die Vorgänge aufzuklären", sagte Grote am Mittwochabend in einer Senatsbefragung in der Hamburgischen Bürgerschaft.

Nach Angaben des SPD-Politikers laufen derzeit 107 interne Ermittlungsverfahren gegen Polizisten. Von den 107 Geschädigten hätten 32 die jeweiligen Fälle selbst zur Anzeige gebracht, es habe rund 30 Anzeigen durch Dritte und etwa 40 von Amts wegen etwa durch Kollegen gegeben, sagte Grote. 57 der mutmaßlich Geschädigten seien bekannt, von 50 wüssten die Behörden nicht die Namen. Diese sollten sich bei den Behörden melden, appellierte Grote. "Die Zusammenarbeit mit Geschädigten ist von essenzieller Bedeutung."

Gut drei Monate nach dem G20-Gipfel führt die Polizei-Soko "Schwarzer Block", die die G20-Krawalle aufklären soll, laut Grote aktuell 2000 Ermittlungsverfahren gegen Gewalttäter. Die Behörden gingen davon aus, "dass wir bei wahrscheinlich um die 3000 Ermittlungsverfahren landen werden", sagte Grote.

