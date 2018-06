Hamburg (dpa/lno) - Die Sankt-Petri-Kirche in Hamburg, das Holstentor in Lübeck, der Funkturm in Berlin oder das Karlstor in München: Zum Welt-Mädchentag erstrahlen am Mittwoch in rund 30 deutschen Städten bekannte Gebäude und Wahrzeichen in Pink. Mit der Aktion möchte das Kinderhilfswerk Plan International auf die fehlende Gleichberechtigung weltweit aufmerksam machen. "Das ist ein starkes Signal für die Bildung und Gleichberechtigung von Mädchen und jungen Frauen auf dieser Welt", sagte Plan-Geschäftsführerin Maike Röttger.

Weltweit gehen 130 Millionen Mädchen nicht zur Schule und haben so kaum eine Chance, ihre Rechte wahrzunehmen und ein Leben ohne Armut zu führen. Parallel zu der Beleuchtungsaktion übernehmen Mädchen weltweit für einen Tag Führungspositionen in Politik und Gesellschaft und verschaffen sich so Gehör für ihre Belange.

Plan International