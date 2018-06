Hamburg (dpa/lno) - Der Taxi-Dieb, der im Mai bei der Flucht vor der Polizei einen tödlichen Unfall in der Hamburger City verursachte, soll sich nach dem Willen der Staatsanwaltschaft wegen Mordes vor Gericht verantworten. Es sei in Hamburg die erste Mordanklage nach einem Unfall, der in Zusammenhang mit einer Verfolgungsjagd stehe, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Nach einem Bericht des "Hamburger Abendblatts" soll der Prozess Mitte Dezember beginnen.

Dem Mann wird vorgeworfen, am 4. Mai früh morgens angetrunken mit einem gestohlenen Taxi am Ballindamm frontal gegen ein anderes Taxi gerast zu sein. In diesem Großraumtaxi saß ein Barkeeper, der sich gerade vor einem Lokal hatte abholen lassen. Er wurde tödlich verletzt. Auch der Fahrer des gerammten Taxis, ein weiterer Fahrgast und der 24 Jahre alte Taxi-Dieb wurden schwer verletzt. Der Angeklagte hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft keine Fahrerlaubnis. Bei der Flucht vor der Polizei sei er bis zu 145 Stundenkilometer schnell gewesen und schließlich in den Gegenverkehr geraten.