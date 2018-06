Hamburg (dpa) - Die deutschen Beachvolleyball-Königinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst sind noch hungrig nach weiteren Erfolgen: "Wir sehen immer noch Potenzial, dass wir uns verbessern können", sagte Walkenhorst am Mittwoch im Hamburg. Bürgermeister Olaf Scholz hatte das Duo des Hamburger SV ins Rathaus eingeladen. "Als Zeichen des Danks und des Respekts", sagte Sportstaatsrat Christoph Holstein. Ludwig/Walkenhorst hatten die Saison 2017 mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft in Wien und dem Sieg bei den World Tour Finals in Hamburg gekrönt.

Anfang November starten die Goldmedaillen-Gewinnerinnen der Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro in die neue Saison. Kira Walkenhorst plagen noch Probleme an der rechten Schulter: "Ich habe noch einige Arzttermine", sagte die Blockspezialistin. Der Trainingsauftakt sei aber nicht in Gefahr.

Große Ziele sind das olympische Turnier 2020 in Tokio sowie die Weltmeisterschaft 2019, die sie am liebsten in Hamburg hätten. "Das wäre toll", sagte Ludwig. Staatsrat Holstein ergänzte: "Wir interessieren uns sehr für die Ausrichtung der WM 2019." Entsprechende Gespräche wurden und werden geführt.

