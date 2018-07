Kaiserslautern/Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern will seinen Aufwärtstrend auch im ersten Auswärtsspiel unter dem neuen Coach Jeff Strasser beim FC St. Pauli fortsetzen. "Die Stimmung in der Mannschaft war natürlich besser, das hat man in der Kabine gemerkt. Der Sieg gegen Fürth hat uns Selbstvertrauen gegeben", sagte Mittelfeldspieler Christoph Moritz vor der Partie am Freitag (18.30 Uhr) am Hamburger Millerntor.

Die Punktspielpause nutzte der neue Cheftrainer intensiv, um das Team kennen zu lernen. "Wir haben sowohl im taktischen und konditionellen Bereich als auch im Spiel mit dem Ball gearbeitet", erklärte der 43 Jahre alte Luxemburger, der neben den Langzeitverletzten noch Kapitän Daniel Halfar (Achillessehnenprobleme) ersetzen muss.

Auf St. Pauli erwartet Strasser einen heißen Kampf bei einem starken Gegner. "Die Mannschaft ist in der Breite gut aufgestellt. Vor allem im Offensivbereich gibt es viele gute Spieler", sagte er. Aber der frühere Verteidiger sieht in der gegnerischen Dreierkette mit zwei offensiven Außenverteidigern Chancen für die eigene Elf. "Hier lassen sie Räume offen, die es für uns dann zu bespielen gibt."

