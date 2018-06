Los Angeles/Hamburg (dpa) - Zwei deutsche Nachwuchsregisseure werden in Hollywood mit einem Studenten-Oscar ausgezeichnet. Bei der Preisgala in Los Angeles um 19.30 Uhr am Donnerstag (Ortszeit, 4.30 Uhr MESZ am Freitag) ist Johannes Preuss von der Filmakademie Baden-Württemberg mit seiner Reportage "Galamsey" über Goldgräber in Ghana in der Sparte Dokumentation alleine nominiert und damit automatisch Gold-Gewinner.

Für Katja Benrath von der Hamburg Media School entscheidet sich am Abend, ob die Nachwuchsregisseurin den Oscar in Gold, Silber oder Bronze holt. Die in Lübeck aufgewachsene Regisseurin hat in Kenia mit "Watu Wote/All of Us" eine politisch brisante Begebenheit als knapp halbstündigen Spielfilm inszeniert. In der Sparte Internationaler Kurz-Spielfilm hat sie Mitbewerber aus der Schweiz und den Niederlanden.

Mit den Studenten-Oscars ehrt die Oscar-Akademie in Beverly Hills seit 1972 Auslands-Regisseure und junge Talente von Filmhochschulen in den USA.

