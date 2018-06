Hamburg (dpa/lno) - FDP-Bundesvize Katja Suding sieht keine Notwendigkeit, dass die Gespräche über ein Jamaika-Bündnis bis Weihnachten abgeschlossen sein müssen. "Für mich ist Weihnachten kein Datum, das man unbedingt erreichen muss, wenn man dafür in Kauf nimmt, dass wichtige Dinge nicht klar geregelt sind", sagte Suding der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Die Dauer der Verhandlungen sei am Ende nicht entscheidend. "Wichtig ist, dass wir eine stabile Regierung bilden. Da geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit."

Suding sagte, in den Sondierungsgesprächen von CDU/CSU, FDP und Grünen sollten sehr früh die inhaltlichen Knackpunkte angesprochen werden, "um zu sehen, ob es eine belastbare Grundlage für weitere Gespräche gibt". Die jüngste Einigung der Unionsparteien zu inhaltlichen Positionen, etwa zur Begrenzung der Zuwanderung, sei eine "Grundlage für Gespräche, aber natürlich nicht das, was hinterher in einem möglichen Koalitionsvertrag stehen wird".

Suding betonte, dass eine stabile Dreierkonstellation ein vertrauensvolles Verhältnis der handelnden Personen benötige. Auf die Frage, ob die Verhandlungen mit einer geschwächten Union leichter seien, sagte die Hamburger FDP-Chefin: "Die Personaldiskussionen bei CDU und CSU tragen sicher nicht zur Stabilität bei." Nach sechseinhalb Jahren an der Spitze der FDP-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft wechselt Suding in den Bundestag.

