Hamburg (dpa/lno) - Regisseur Wim Wenders (72) wird heute Abend mit dem Douglas-Sirk-Preis des Filmfests Hamburg ausgezeichnet. Seine Werke stünden wie die kaum eines anderen Regisseurs für deutsches Autorenkino. Außerdem gebe es in seinem Schaffen immer wieder Bezüge zu Hamburg und Norddeutschland. Zu Wenders bekanntesten Filmen gehören "Paris, Texas" (1984) und "Der Himmel über Berlin" (1987). Anschließend feiert sein neuer Film "Submergence" mit Oscar-Gewinnerin Alicia Vikander und James McAvoy in den Hauptrollen Deutschland-Premiere. Der Liebesfilm nach dem Roman von J. M. Ledgard soll im Februar in die Kinos kommen.

Filmfest Hamburg