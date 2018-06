Hamburg (dpa/lno) - Christiane Hollander und Carsten Höltkemeyer kandidieren auf der Mitgliederversammlung des FC St. Pauli am 23. November für zwei Vizepräsidentenposten. Wie der Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte, hat Clubchef Oke Göttlich, der sich selbst für eine neue Amtszeit zur Wahl stellt, dem Aufsichtsrat fristgerecht die beiden neuen Kandidaten vorgestellt. Hollander und Höltkemeyer treten an, da die bisherigen Vizepräsidenten Reinher Karl und Thomas Happe nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stehen.

"Ich freue mich sehr, dass der Aufsichtsrat meiner Empfehlung gefolgt ist, unseren Mitgliedern zwei anerkannte Profis in ihren jeweiligen Fachbereichen als KandidatInnen auf der Jahreshauptversammlung vorzuschlagen. Beide ergänzen unser Präsidiumsteam fachlich und auch als Persönlichkeiten in großem Maße und werden neue Impulse setzen", sagte Göttlich. Wie der Präsident treten auch die weiteren bisherigen Vizepräsidenten Joachim Pawlik und Jochen Winand zur Wiederwahl an.

Die Juristin Hollander würde sich bei einer Wahl ins Präsidium um das Aufgabenfeld Recht und Mitglieder kümmern. Höltkemeyer, der Geschäftsleiter einer Bank ist, würde die Verantwortung für den Bereich Finanzen übernehmen, teilte der FC St. Pauli dazu weiter mit.

Mitteilung FC St. Pauli