Hamburg (dpa/lno) - Dem G20-Sonderausschuss zur Verfügung gestellte Akten mit geschwärzten Stellen sollen nochmals überprüft werden. Dies kündigte der Ausschussvorsitzende Milan Pein (SPD) an. Zuletzt hatte die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Christiane Schneider, "exzessive Schwärzungen" und die Entnahme von Akten beklagt. Von Seiten der Grünen-Fraktion seien Bitten um Überprüfungen eingegangen, von der Opposition gebe es noch keine entsprechenden Bitten, sagte Pein der Deutschen Presse-Agentur.

Mit Blick auf das Prozedere rund um die geschwärzten Akten sagte er: "Es ist an der Stelle schlicht und einfach nicht gut gelaufen." In der nächsten Sitzung am 9. November soll Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) dem Ausschuss Rede und Antwort stehen.

