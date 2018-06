Hamburg/Helgoland (dpa/lno) - Der Katamaran "Halunder Jet" hat am Sonntag nach 15 Jahren zum letzten Mal von Hamburg aus Helgoland angesteuert. Gut 350 Fahrgäste waren bei der Abschiedsreise an Bord, sagte die Geschäftsführerin der Flensburger FRS Helgoline, Birte Dettmers. Auf der Rückfahrt sei die Fähre komplett ausgebucht. Ein größerer Nachfolger wird ab 2018 im Einsatz sein, der genaue Zeitpunkt steht aber noch nicht fest. 2003 war der "Halunder Jet" in Dienst gestellt worden, der Katamaran beförderte jährlich rund 93 000 Fahrgäste. Von Frühjahr bis Herbst ging es von Hamburg über Wedel und Cuxhaven nach Helgoland, Deutschlands einziger Hochseeinsel.

