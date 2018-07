Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss mehrere Tage auf Christopher Avevor verzichten. Der 25 Jahre alte Abwehrspieler fällt wegen einer Kniereizung "mindestens bis Freitag aus", teilte der Verein am Montag mit. Deshalb bleibt abzuwarten, ob Avevor seinem Verein im nächsten Punktspiel zur Verfügung stehen wird. Der FC St. Pauli tritt am kommenden Montag (20.30 Uhr) beim SV Sandhausen an.

Miteilung FC St. Pauli