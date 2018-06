Hamburg (dpa/lno) - Vier Verdächtige sollen nach einem Trinkgelage in Hamburg-Harburg eine 65-jährige Frau ermordet haben. Einer 37-jährigen Frau, ihrer 15-Jährigen Tochter, sowie zwei 18- und 25-jährigen Männern wird vorgeworfen, in der Nacht zum vergangenen Donnerstag (12.10.) mit der Frau Alkohol getrunken und sie dann mit massiver Gewalt ermordet zu haben, teilte die Polizei am Montag mit. Alle vier Verdächtigen sitzen in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt weiter zu den Hintergründen der Tat.

Pressemitteilung der Polizei