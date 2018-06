Hamburg (dpa) - Mit ihrem Jubiläumsalbum "25 Jahre Abenteuer Leben" ist Schlagerstar Andrea Berg (51) direkt auf Platz 1 der Charts eingestiegen - die Tour dazu startet sie am Montag (20 Uhr) in Hamburg. Nach den Shows mit ihrem "Seelenbeben"-Programm in den großen Hallen, will die Sängerin dem Publikum jetzt ganz nah kommen. "Hautnah" hat sie die Konzerte betitelt, dem Auftakt in der Hansestadt folgen bis Ende Oktber noch zehn Stationen. In Hamburg geht die Show im Großen Saal der Laeiszhalle, der etwa 2000 Plätze bietet, über die Bühne.

"25 Jahre Abenteuer Leben" ist ein Best-of-Werk mit 25 Titeln, über die Berg ihre Fans abstimmen ließ. Mit der Veröffentlichung hatte sie vor drei Wochen direkt Platz eins der offiziellen deutschen Album-Charts erobert. Ihre Schlager-Konkurrentin Helene Fischer (33) rutschte damals vom zweiten auf den dritten Platz ab. Deren Album "Helene Fischer" war bereits im Mai erschienen und ebenfalls auf Anhieb an der Chartspitze gelandet.

