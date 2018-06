Hamburg (dpa/lno) - Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntag in Hamburg-Rotherbaum einen Unfall verursacht und dabei zwei Menschen verletzt. Der 22-Jährige krachte mit seinem Wagen in ein geparktes Auto und dann gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall sei das gerammte Auto gegen zwei weitere abgestellte Wagen geschleudert worden. Die zwei 19 und 21 Jahre alten Mitfahrer wurden laut Polizei leicht verletzt. Ein Alkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 1,49 Promille, es entstand hoher Sachschaden.

Mitteilung der Polizei