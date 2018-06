Hamburg (dpa) - Andrea Berg ist "Hautnah" unterwegs. Die Tour unter diesem Motto hat am Montagabend in Hamburg begonnen. Die Fans feierten ihren Star und applaudierten nach jedem Lied. Das Album zur Tour heißt "25 Jahre Abenteuer Leben" und ist ein Best-of-Werk mit 25 Titeln, über die Berg ihre Fans abstimmen ließ. "25 Jahre - so lange hat es noch kein Mann mit mir ausgehalten", sagte die 51-Jährige in Hamburg.

Nachdem die vergangene Tour der Schlagersängerin vor großem Publikum stattfand, sollen bei den "Hautnah"-Konzerten eher kleine Locations bespielt werden. In der Hamburger Laeiszhalle waren laut Veranstalter ungefähr 1400 Besucher. Dem Auftakt in der Hansestadt folgen bis Ende Oktober noch zehn Stationen.

Mit ihrem Best-of-Album hatte Berg vor drei Wochen direkt Platz eins der offiziellen deutschen Album-Charts erobert. Ihre Schlager-Konkurrentin Helene Fischer (33) rutschte vom zweiten auf den dritten Platz ab. Deren Album "Helene Fischer" war bereits im Mai erschienen und ebenfalls auf Anhieb an der Chartspitze gelandet.

