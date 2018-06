Hamburg (dpa) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss weiter ohne seine Stammspieler Aziz Bouhaddouz und Marc Hornschuh auskommen. Der marokkanische Torjäger Bouhaddouz, der von einer Länderspiel-Reise einen Muskelfaserriss in der Wade mitgebracht hat, muss sich weiter gedulden. "Es ist Flüssigkeit im Muskel", berichtete Trainer Olaf Janßen. Der Verein schloss am Mittwoch auf Nachfrage ein Comeback des 30-Jährigen für die Spiele am kommenden Montag beim SV Sandhausen und am darauffolgenden Freitag daheim gegen Erzgebirge Aus aus.

Noch länger fehlen wird Innenverteidiger Hornschuh. Der 26-Jährige quält sich bereits seit Wochen mit Rückenproblemen, die zwar intensiv behandelt werden, aber einfach nicht abklingen wollen. Sollten die Beschwerden anhalten, droht möglicherweise sogar eine Operation.

Da auch Abwehrkollege Philipp Ziereis noch etwa zwei Wochen benötigt, bis er nach auskuriertem Muskelsehnenriss in das Mannschaftstraining zurückkehren kann, setzt Janßen weiterhin auf Christopher Avevor. Der Hornschuh-Vertreter ist derzeit allerdings ebenfalls angeschlagen. Der 25 Jahre alte Defensiv-Spezialist laboriert an einer Kniereizung, soll aber in Kürze wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen können.

Spielplan FC St. Pauli