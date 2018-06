Hamburg (dpa/lno) - Rote Ampel überfahren und vor der Polizei geflüchtet: Am Dienstag hat sich ein 24-jähriger Mann in Hamburg eine Verfolgungsjagd geliefert, an der insgesamt sieben Streifenwagen und ein Hubschrauber der Polizei beteiligt waren. Die Beamten verfolgten den Fahrer, bis er zu Fuß in Hinterhöfe floh. Laut einer Sprecherin bekamen sie den Flüchtigen nicht zu fassen. Erst nachdem ein 23-Jähriger, der die Verfolgungsjagd beobachtet hatte, den Täter wiedererkannte und gegen 15.30 Uhr die Polizei informierte, konnte der Mann festgenommen werden. Demnach stand er unter Einfluss von Drogen und Alkohol und hatte keinen Führerschein. Das Fluchtauto war seit April dieses Jahres abgemeldet.

Pressemitteilung der Polizei