Buxtehude (dpa/lno) – Trotz des 33:26-Erfolgs im Zweitrunden-Hinspiel um den EHC-Cup gegen Vaci NKSE gehen die Handballerinnen des Buxtehuder SV mit großem Respekt in das Rückspiel in Ungarn. "Es erwartet uns ein sehr schwieriges Spiel. Es geht wieder bei 0:0 los, weil wir schon so oft Europapokal gespielt haben und wissen, dass so ein Vorsprung gut ist, aber kein Ruhekissen, auf dem man sich betten kann. Wir müssen hellwach sein", betonte Trainer Dirk Leun vor der Partie am Samstag.

Der Pokalsieger wolle den Vorsprung nicht einfach nur verwalten: "Vor allem mental wird das eine echte Bewährungsprobe für unsere junge Mannschaft. Wir müssen die Nerven behalten, wenn es vielleicht auch mal nicht so läuft." Leun spielte damit auf den 25:21-Bundesliga-Sieg gegen FA Göppingen vom vergangenen Mittwoch an, als man im zweiten Durchgang 13 Minuten ohne Tor geblieben war.

EHF-Cup