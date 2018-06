Stade (dpa) - Weil aus einem Tanker auf der Elbe hochexplosives und gesundheitsgefährdendes Gas ausgetreten ist, haben rund 200 Bewohner in Stade in der Nacht zum Freitag ihre Häuser verlassen müssen. Sie konnten allerdings noch in der Nacht wieder in ihr Zuhause zurückkehren, sagte ein Polizeisprecher am frühen Freitagmorgen. Anwohner mehrerer Ortschaften wurden per Radiowarnmeldung gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Der Tanker hatte am Industriehafen angelegt, um seine Ladung, tiefgekühltes flüssiges Gas, abzuladen. Ein Leck an einer der Pumpen habe dazu geführt, dass sich ein Überdruckventil geöffnet habe, aus dem das Gas entwich, teilte die Polizei mit. Die Wasserschutzpolizei sperrte den Schiffsverkehr auf der Elbe in einem 1000-Meter-Radius rund um den Tanker für mehrere Stunden.

Experten sollten am Freitag das Schiff begutachten. Zunächst hatte das "Hamburger Abendblatt" über den leckenden Tanker berichtet.