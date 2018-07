Hamburg (dpa/lno) - Kunstradsport-Weltmeister Lukas Kohl hat bei den deutschen Meisterschaften in Hamburg seinen Titel souverän verteidigt. Der 21-Jährige vom RMSV Kirchehrenbach kam am Wochenende auf 205,64 Punkte und untermauerte seine Favoritenstellung für das WM-Championat vom 24. bis 26. November in österreichischen Dornbirn.

Im Zweier-Kunstradfahren der Damen sicherte sich das Weltmeister-Duo Nadja und Julia Thürmer (RV Mainz-Finthen) zum fünften Mal in Serie den nationalen Titel. Um Einer-Kunstrad gelang Viola Brand (RSV Unterweissach) nach zuvor fünf zweiten Plätzen der erste Erfolg.

Enttäuschend endete der Wettkampf in der Hansestadt für Lisa Hattemer (RSV Gau-Algesheim). Die Titelverteidigerin und Weltmeisterin konnte nicht überzeugen und verpasste die Qualifikation für die kommende WM.

