Hamburg (dpa/lno) - Beim Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Auto in Hamburg-Rotherbaum sind mehrere Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte eine 20 Jahre alte Autofahrerin am Samstag vermutlich auf der Busspur wenden, als sie den herannahenden Bus der Linie 5 übersah. Der 41-jährige Busfahrer machte zwar eine Vollbremsung, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Dabei seien acht Menschen leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Ein Sprecher der Feuerwehr sprach am Sonntag von insgesamt zehn Leichtverletzten.

