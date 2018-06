Hamburg (dpa/lno) - In Hamburg geben sich immer häufiger Gauner am Telefon als Polizisten aus, um Menschen um ihr Geld zu bringen. In diesem Jahr zählte die Polizei nach eigenen Angaben schon mehr als 1500 derartiger Betrugsversuche - weit mehr als im vergangenen Jahr, als über 600 versuchte Telefonbetrügereien falscher Polizisten registriert worden waren. Die Fallzahlen seien immens angestiegen, sagte ein Polizeisprecher. "Glücklicherweise gelangen die Täter aber nur in wenigen Fällen zum Erfolg."

Die Betrüger nutzen dabei häufig die Angst der Menschen aus: Sie warnen vor vermeintlichen Einbrüchen und schicken dann einen falschen Polizisten vorbei, der die Wertsachen des Opfers abholt. Mindestens 20 Menschen wurden in Hamburg in diesem Jahr bereits Opfer derartiger Gaunereien. Der entstandene Schaden: rund 600 000 Euro.

Nach Angaben einer Sprecherin des Bundeskriminalamts wird nur jeder fünfte bis siebte Fall angezeigt. Viele Opfer schämten, dass sie auf die Masche reingefallen sind, sagte sie.