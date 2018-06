Hamburg (dpa/lno) - Rund 80 abgelehnte Asylbewerber sind seit Inbetriebnahme einer Abschiebe-Unterkunft am Hamburger Flughafen vor einem Jahr dort untergebracht gewesen. Zwischen dem Tag der ersten Ingewahrsamnahme am 24. Oktober 2016 und Ende September 2017 seien dort 78 Menschen "zur Sicherung der Abschiebung im Ausreisegewahrsam" festgehalten worden, teilte ein Sprecher des zuständigen Einwohner-Zentralamts in Hamburg am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Einrichtung setzt sich aus mehreren Wohncontainern zusammen und bietet Platz für etwa 20 Menschen. Fünf der Plätze stehen Schleswig-Holstein zur Verfügung.

