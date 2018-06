Hamburg (dpa/lno) - Nach 37 Jahren im Deutschen Bundestag soll Dirk Fischer Ehrenvorsitzender der Hamburger CDU werden. Der 73-Jährige solle nach einem einstimmigen Vorschlag der sieben CDU-Kreischefs am 7. Dezember beim Landesparteitag zum Ehrenvorsitzenden gewählt werden, teilte die CDU am Montag mit. Hamburgs aktueller Parteichef Roland Heintze erklärte, er begrüße den Vorschlag. "Dirk Fischer hat viele Verdienste und die Hamburger CDU in guten wie in schlechten Jahren mit viel Schwung, Disziplin und Einsatz geführt."

Fischer stand dem CDU-Landesverband von 1992 bis 2007 vor. Seit 1980 saß er im Bundestag. Bei der Wahl Ende September hatte er auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Als sein Nachfolger holte Christoph Ploß im Wahlkreis Nord das einzige Direktmandat für die CDU Hamburg.

