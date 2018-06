Hamburg (dpa/lno) - Der Kieler Klimaforscher Mojib Latif wird neuer Präsident des deutschen Ablegers des Club of Rome. Der Leiter des Forschungsbereiches Ozeanzirkulation und Klimadynamik am Kieler Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung setze sich als neu gewählter Präsident für eine ökosoziale Marktwirtschaft ein, teilte die Deutsche Gesellschaft Club of Rome am Montag in Hamburg mit.

Der Club of Rome ist ein internationaler Zusammenschluss von Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft. Er wurde 1968 in Rom gegründet - mit dem Ziel, Verständnis für die dringlichsten Probleme der Erde zu wecken. Zehn Jahre später wurde der deutsche Ableger mit Vereinssitz in Hamburg ins Leben gerufen.

