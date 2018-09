Hamburg (dpa/lno) - Wasserball-Bundesligist SV Poseidon Hamburg blickt voller Vorfreude auf das Pokal-Achtelfinale am 11. November in der Inselparkhalle. Die Hanseaten bekommen es dann mit Rekordsieger Wasserfreunde Spandau 04 zu tun. "Ein Traumlos", betonte Poseidons Manager Florian Lemke am Montag. "Die Chancen auf ein Weiterkommen sind nun natürlich sehr gering, aber gegen den Rekordmeister zu spielen, ist ein schönes Geschenk für unsere Fans."

Die Berliner beherrschen seit fast vierzig Jahren den deutschen Wasserball. Seit 1979 gewannen sie 35-mal die Meisterschaft und 31-mal den nationalen Pokalwettbewerb.

