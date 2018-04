Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger sind gut situiert, verfügen über die höchsten Einkommen in Deutschland und zeigen sich mit ihren Finanzen am zufriedensten. Das ergab das am Dienstag veröffentlichte "Vermögensbarometer 2017" des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, das von der Hamburger Sparkasse (Haspa) um regionale Wirtschaftsdaten ergänzt wurde. Danach beurteilen 67 Prozent der Hamburger ihre finanzielle Situation als gut oder sehr gut. Das ist der höchste Wert aller Bundesländer vor Bremen (63 Prozent) und Hessen (62 Prozent). Das verfügbare Einkommen lag 2015 mit knapp 24 000 Euro je Einwohner um mehr als zehn Prozent über dem Bundesdurchschnitt und war das höchste im Ländervergleich.

