Hamburg (dpa/lno) - Das Deutsche Klimarechenzentrum in Hamburg soll einen neuen Superrechner bekommen. Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) sowie die Präsidenten der Helmholtz-Gemeinschaft und der Max-Planck-Gesellschaft, Prof. Otmar Wiestler und Prof. Martin Stratmann, wollen am Dienstag (14.00 Uhr) einen Vertrag zur Finanzierung unterzeichnen. Der Hochleistungsrechner wird nach Angaben einer Senatssprecherin 45 Millionen Euro kosten. Hamburg will davon knapp 12 Millionen Euro übernehmen.

Die Computeranlage soll zwischen 2018 und 2022 im Klimarechenzentrum an der Bundesstraße installiert werden. Dabei handelt es sich bereits um die vierte Generation. Derzeit ist die dritte Generation des Hochleistungsrechners in Betrieb. Der Rechner müsse alle fünf Jahre erneuert werden, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Klimaforschung zu sichern, hieß es. Wissenschaftler simulieren mit Hilfe des Rechenzentrums das vergangene Klimageschehen und entwickeln Prognosen für die Zukunft. Ihre Erkenntnisse flossen bereits in den UN-Klimabericht ein.

