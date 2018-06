London (dpa) - Hamburg gehört für den Reiseführer "Lonely Planet" zu den weltweit zehn Top-Städten im kommenden Jahr. Im Buch "Best in Travel 2018", das jetzt erschienen ist, liegt Deutschlands zweitgrößte Stadt auf Platz vier. Der Reiseführer kürt jedes Jahr zehn Top-Städte sowie zehn Top-Länder und -Regionen. "Die Stadt hat viele Überraschungen zu bieten", heißt es im Buch. Gelobt wird natürlich die Elbphilharmonie, aber auch das Nachtleben sowie die Fußläufigkeit der Stadt. Auf Rang eins bei den Städten setzten die Macher des "Lonely Planet" Sevilla in Spanien, dahinter Detroit in den USA und Canberra in Australien. Für 2017 hatten sie Bordeaux gekürt. Bei den Ländern liegt im Jahr 2018 Chile vorn, gefolgt von Südkorea und Portugal. Als Nummer eins bei den Regionen 2018 wird Belfast mit der Causeway-Küste geführt.

