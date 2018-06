Hamburg (dpa/lno) - Der ehemalige Vereinspräsident Jürgen Hunke warnt den Fußball-Bundesligisten Hamburger SV vor großen Komplikationen. "Es wird die schwerste Saison überhaupt", sagte der 74 Jahre alte Unternehmer der "Sport Bild" (Mittwoch). Die Hamburger haben nach zwei Auftaktsiegen in den darauffolgenden sieben Spielen nicht gewonnen und stehen auf dem Relegationsplatz.

Der Ex-Präsident, der den Verein von 1990 bis 1993 führte, will erneut in den Aufsichtsrat des HSV. Er plant eine Sanierung des Vereins. "Es geht nur, wenn Herr Kühne sagt: 'Kommt, wir setzen uns an einen Tisch und retten, was zu retten ist'", sagte Hunke. Aktionär und Mäzen Klaus-Michael Kühne soll nach eigenen Angaben bislang rund 60 Millionen Euro in den Verein gesteckt haben.

Spielplan HSV