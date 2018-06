Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Polizei hat am Mittwoch zwei besonders laute Autos mit veränderten Auspuffanlagen aus dem Verkehr gezogen. Auf der Wandsbeker Chaussee im Stadtteil Eilbek fiel den Beamten der Kontrollgruppe "Autoposer" am Abend ein Luxuswagen auf, dessen Fahrer den Motor aufheulen ließ, zweimal stark beschleunigte und wieder abbremste. Bei einer Lärmpegelmessung seien 109 Dezibel festgestellt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Erlaubt waren für den Wagen maximal 82 Dezibel. Die Beamten stellten den Wagen sicher.

Der 24 Jahre alte Fahrer und sein 28-jähriger Beifahrer hätten sich unkooperativ und aggressiv verhalten. Sie hätten die Beamten bei der Kontrolle gefilmt und die Bilder über soziale Medien verbreitet. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Später am Abend stellte die Kontrollgruppe ein weiteres Fahrzeug auf der Rennbahnstraße in Hamburg-Marienthal sicher. Wegen technischer Veränderungen hatte das Auto keine Betriebserlaubnis mehr. Der 29-jährige Fahrer wurde wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt.

