Hamburg (dpa/lno) - Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) hat 12 697 gültige Unterschriften für seine Volkspetition "für eine konsequente Nachtruhe am Hamburger Flughafen" gesammelt. Das ergab die Prüfung der 14 435 Unterschriften, die der BUND am 19. September bei der Bürgerschaft eingereicht hatte. 1 738 Unterschriften waren ungültig, wie die Hamburgische Bürgerschaft am Donnerstag mitteilte. Die Unterzeichner fordern ein Nachtflugverbot ab 22.00 Uhr am Hamburger Flughafen - und damit eine Stunde früher als bislang.

Die Bürgerschaft muss nun beschließen, dass die Volkspetition zustandekommen gekommen ist. Erforderlich hierfür sind mindestens 10 000 gültige Unterschriften. Anschließend werden dann BUND-Vertreter im Umweltausschuss angehört, danach trifft die Bürgerschaft ihre Entscheidung über die Forderungen. Die verlangte Nachtruhe soll von 22 Uhr bis 6 Uhr an Werktagen und von 22 Uhr bis 8 Uhr an Sonn- und Feiertagen verhängt werden. Mehrheitseigner des Flughafens ist die Stadt Hamburg, die von Rot-Grün regiert wird.

