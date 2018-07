Hamburg (dpa/lno) - Die E-Sport-Mannschaften "Team Liquid" und "Team Secret" sind mit einem Sieg in die ESL One Hamburg gestartet. Beide haben jeweils einen deutschen Spieler an Bord. Bei dem Wettstreit messen sich Computerspiel-Freaks aus verschiedenen Ländern. Es geht um Preisgelder im Wert von einer Million US-Dollar.

Ab Samstag beginnt die heiße Phase des des Events, dann spielen die Teams vor voraussichtlich mehr als 10 000 Zuschauern in der Hamburger Barclaycard Arena. Als einer der Favoriten für den Titel wird "Team Liquid" gehandelt. Dessen Kapitän, der Berliner Kuro Salehi Takhasomi, gilt innerhalb der Dota 2-Szene als erfolgreichster Dota 2-Spieler der Welt. Gemeinsamt mit seiner Mannschaft hat er bereits mehrere Millionen Dollar Preisgelder gewonnen.

