Hamburg (dpa/lno) - Teile der Elbuferpromenade in Hamburg-Altona sind aus ungeklärter Ursache leicht abgesackt. Das zuständige Bezirksamt bestätigte am Freitag die Sperrung des Abschnitts auf einer Länge von rund 700 Metern. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet. Der Elbweg für Radfahrer und Spaziergänger sei seit Donnerstag gesperrt. An mehreren Stellen gab es einige Zentimeter tiefe Unebenheiten des Kopfsteinpflasters und der Betonplatten in dessen Mitte.

"Der Hintergrund wird sich nicht so schnell klären lassen", sagte ein Bezirksamtssprecher und kündigte mehrtägige Untersuchungen an. Die für die Kaimauer verantwortliche Hafenverwaltung Hamburg Port Authority (HPA) sagte auf Nachfrage, man habe wasserseitig Vorkehrungen getroffen. Dazu gehören unter anderem Schilder zum Abstandhalten und reduzierter Fahrgeschwindigkeit für Boote und Schiffe in der Nähe des Kais.

Die Elbuferpromenade war 2004 fertiggestellt worden und erstreckt sich zwischen dem Altonaer Fischmarkt und dem Museumshafen Oevelgönne.

Elbuferpromenade auf hamburg.de