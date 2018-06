Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Polizei hat am frühen Sonntagmorgen zwei betrunkene Männer nach Pöbeleien in der S-Bahn gestellt. Ein 32-Jähriger hatte Fahrgäste der S21 zwischen den Stationen Holstenstraße und Hauptbahnhof beschimpft und außerdem mit einem Messer herumgefuchtelt, wie die Beamten mitteilten. Am Hauptbahnhof bepöbelte und bespuckte sein 41 Jahre alter Begleiter demnach einen Bahn-Mitarbeiter. Polizisten brachten die Männer auf ein Revier. Bei dem jüngeren fanden sie zwei Messer. Beide Männer müssen mit Anzeigen rechnen.

