Hamburg (dpa/lno) - Wasserball-Bundesligist SV Poseidon Hamburg hat auch seine Heimpremiere verloren. Mit 6:10 (1:1, 1:2, 3:3, 1:4) musste sich das Team von Trainer Pavle Japaridze am Samstagabend in der Inselparkhalle dem SC Wedding Berlin geschlagen geben und kassierte die damit zweite Saison-Niederlage.

"Wir waren zu unkonzentriert, schwammen immer einem Rückstand hinterher", räumte der Poseidon-Coach ein. Zu allem Überfluss sah Vincent Hebisch, bis dahin bester Hamburger, zu Beginn des Schlussviertels wegen Meckerns auch noch die Rote Karte.

Für eine Überraschung sorgten unterdessen die ETV-Frauen. Mit 11:8 besiegte das letztjährige Schlusslicht den deutschen Meister SV Bayer Uerdingen am Samstag in seiner Auftaktpartie. Am Sonntag folgte im zweiten Spiel dann ein 12:12 gegen den SC Chemnitz, der tags zuvor den Aufsteiger Hamburger HTB mit 19:7 bezwungen hatte.

Wasserball-Liga