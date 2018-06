Hamburg (dpa/lno) - Der Energie-Campus der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) in Hamburg-Bergedorf hat neue Fördergelder in Höhe von 15 Millionen Euro eingeworben und seit Beginn des Jahres mehr als 20 neue Stellen geschaffen. "Mit den Projekten soll Hamburg als Innovationszentrum der Energiewende gestärkt werden", sagte Prof. Werner Beba, Leiter des Kompetenzzentrums Erneuerbare Energien und Energieeffizienz, am Mittwoch in Hamburg. Kernbereiche der Forschung seien Windenergie, Speicherung und Systemintegration.

Zu dem Forschungszentrum, das im Februar 2015 eröffnet wurde, gehört auch ein kleiner Windpark, der künftig bis zu 15 000 Haushalte mit Strom versorgen kann. So könnten gemeinsam mit der Industrie zahlreiche neue Forschungsvorhaben realisiert werden. Für die Windenergie seien Lösungen zur Effizienzsteigerung und längeren Lebensdauer relevant, zum Beispiel durch neue Materialien, aber auch völlig neue Technologien.