Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat sich mit seinem nahezu kompletten Kader auf das richtungsweisende Heimspiel gegen den VfB Stuttgart vorbereitet. "Alle Mann an Bord", teilte der Nordclub am Mittwoch mit. Allerdings fehlten die langzeitverletzten Profis Nicolai Müller (Kreuzbandriss) und Bjarne Thoelke (Syndesmoseriss). Zudem absolvierten die angeschlagenen Akteure Rick van Drongelen und Sejad Salihovic ein reduziertes Programm. Ihr Einsatz am Samstag (15.30 Uhr) soll aber nicht gefährdet sein.

Neben den Profis nahmen auch die beiden erst 18 Jahre alten Talente Patric Pfeiffer und Stephan Ambrosius an der Einheit unter Leitung von Markus Gisdol teil. Der HSV-Coach will trotz der prekären sportlichen Lage dem Nachwuchs künftig verstärkt Chancen einräumen.

Unterdessen ist Kapitän Gotoku Sakai ist für die nächsten beiden Länderspiele der japanischen Nationalmannschaft nominiert worden. Der 26 Jahre alte Verteidiger trifft mit den "Samurai Blues" am 10. November in Lille auf Frankreich und vier Tage später in Brügge auf Belgien. Nach der Punktspielpause muss Sakai mit dem HSV am 19. November (15.30 Uhr) in Gelsenkirchen bei Schalke 04 antreten.

