Hamburg (dpa/lno) - Die Arbeitslosigkeit in Hamburg hat im Oktober weiter abgenommen. In der Hansestadt waren 66 563 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, teilte die Agentur für Arbeit am Donnerstag mit. Das waren knapp 1300 oder 1,9 Prozent weniger als im Monat zuvor und sogar 1900 oder 2,8 Prozent weniger als vor einem Jahr. Zuletzt gab es im November 1993, also vor 24 Jahren, ähnlich wenig Arbeitslose in Hamburg. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 6,5 Prozent; das sind 0,3 Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr. Eine stabile Konjunktur, hohe Auslastung der Betriebe und volle Auftragsbücher in der Industrie einschließlich der wirtschaftlichen und technischen Dienstleistungen sorgten für stabile und steigende Beschäftigung.