Hamburg (dpa/lno) - Bei einer Trauerfeier haben Freunde und Weggefährten am Donnerstag in Hamburg Abschied von Gottfried Böttger genommen. Der Pianist, der mit der Talkshow "3nach9" bundesweit bekannt wurde, war am 16. Oktober im Alter von 67 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben. Zu der Trauerfeier waren Weggefährten wie Kabarettist Hans Scheibner und die Moderatoren Carlo von Tiedemann, Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo in die St. Johannis-Kirche in Harvestehude gekommen. Am Abend sollte es einen musikalischen Abschied in Ahrensburg geben, wo der Künstler zuletzt gelebt hat.

Der Musiker zählte in den 1970er Jahren mit zur sogenannten "Hamburger Szene". Zusammen mit Udo Lindenberg, Marius Müller-Westernhagen und Otto Waalkes wohnte er in der "Villa Kunterbunt" in Winterhude. Genau 40 Jahre lang begleitete Böttger als Pianist die Talkshow "3 nach 9" von Radio Bremen - kurz vor seinem 65. Geburtstag hatte er Abschied von der Sendung genommen.

