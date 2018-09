Hamburg (dpa) - Die Optikerkette Fielmann hat im dritten Quartal weiter an Fahrt gewonnen. Wie der im MDax notierte Konzern am Donnerstag mitteilte, stieg der Umsatz zwischen Juli und September um 4,5 Prozent auf 364,5 Millionen Euro. Der Gewinn vor Steuern legte um 8,8 Prozent auf 76,3 Millionen Euro zu und der Überschuss um 8,9 Prozent auf 54,1 Millionen Euro. Fielmann hatte im Vorjahr ein recht schwaches drittes Quartal gehabt, was auch an einem zu warmen September lag. Für das Gesamtjahr zeigt sich das Unternehmen nun etwas zuversichtlicher als noch bei der Vorlage des Halbjahresberichts, auch wenn das vierte Quartal in diesem Jahr drei Verkaufstage weniger haben wird. Absatz, Umsatz und Gewinn sollen 2017 steigen, wie Fielmann nun mitteilte.

Fielmann verkauft in Deutschland etwa jede zweite Brille. Hinzu kommen Kontaktlinsen und Hörgeräte. Der Konzern investiert derzeit kräftig in sein Ladennetz, baut Filialen um oder eröffnet neue. Ende September betrieb der Konzern 718 Geschäfte im In- und Ausland und damit 17 mehr als im Vorjahr.